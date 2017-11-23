В Австралії завершили установку найбільшого в світі унікального енергосховища (фото)

Компанія Tesla завершила установку в Австралії найбільшого в світі літій-іонного акумулятора. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на заяву уряду штату Південна Австралія повідомляє, що батарея встановлена поблизу вітрової електростанції на північ від міста Аделаїди і найближчим часом буде протестована, щоб переконатися, що вона відповідає стандартам, встановленим оператором енергетичного ринку.

Глава Tesla Ілон Маск також повідомив у Twitter про закінчення установки найбільшою літієвої батареї в світі.

"Вітаємо команду Tesla і влада Південної Австралії, які так старанно працювали, щоб виготовити і встановити (батерию, - ред.) в рекордні терміни!" - написав він.

Нагадаємо, що в березні 2017 року Ілон Маск пообіцяв протягом 100 днів вирішити проблему жителів штату Південна Австралія і забезпечити їх безперебійним постачанням електроенергії. В компанії оголосили, що встановлять батарею потужністю 100 МВт протягом 100 днів, і якщо компанія не зуміє виконати контракт у строк, вони виконають весь проект безкоштовно. Відлік почався в кінці вересня, коли був підписаний контракт.