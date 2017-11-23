В Ісландії готуються до виверження найбільшого вулкану

Ісландський департамент цивільної оборони опублікував плани евакуації через посилення активності вулкану Ерайфайокутль на південному сході країни. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Iceland Monitor.

Згідно з планом, в разі евакуації через виверження вулкана людям у цьому районі пропонується негайно зібратись у трьох пунктах збору і чекати на подальші вказівки.

Якщо почнеться значний викид вулканічного попелу або вулканічної породи, людям пропонується шукати притулок у найближчій будівлі та дотримуватися подальших інструкцій.

Супутник Європейського космічного агентства сфотографував поверхню вулкану з космосу. На знімках видно, що в кінці жовтня в кальдері вулкану не було тріщин, проте вже 8 листопада всередині кальдери з'явилися чіткі зміни та очевидні тріщини.

На знімках, зроблених супутником 20 листопада, ці тріщини набагато більші за розмірами.

Ерайфайокутль - найвищий пік Ісландії висотою 2110 метрів. Він майже повністю вкритий льодовиком і належить до Національного парку Ватнайокутль. Виверження цього вулкану відбувалося двічі в 1362 та 1727 роках.

Нагадаємо, у 2010 році через виверження ісландського вулкану Ейяф'ятлайокютль на шість днів був повністю закритий європейський повітряний простір, вперше з часів Другої світової війни.