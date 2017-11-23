В окупованому Криму ФСБ проводить широкомасштабну спецоперацію проти кримських татар, – Чубаров

Федеральне служба безпеки Росії проводить у Криму широкомасштабну спецоперацію, метою якої є арешти активістів національного руху та компрометація Меджлісу. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, 23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху.

Чубаров зазначив, що одночасно з початком обшуків в російських державних ЗМІ відбувся викид інформаційних матеріалів, покликаних виправдати чергові репресії російських окупантів проти кримських татар і, одночасно, очорнити Меджліс кримськотатарського народу.

"Незабаром стало відомо про затримання активістів національного руху Бекіра Дегерменджі, Куртсеїта Абдуллаєва, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кязіма Аметова. Ще пізніше з Криму надійшла чорна звістка про смерть ветерана кримськотатарського національного руху, 82-річної легендарної Веджіє Абла Кашка, якій стало погано під час обшуку її дома. Веджіє Абла Кашка померла в машині швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

"Аналіз інформації, що надходить з Криму, свідчить про широкомасштабну спеціальну операцію, що проводиться ФСБ Росії в окупованому Криму, цілями якої є нові арешти активістів національного руху і компрометація Меджлісу кримськотатарського народу", — зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Таким чином, роль провокатора, явного або вимушеного, відведена громадянинові Туреччини Юсуфу Айтану, який втерся в довіру до сім’ї Веджіє Абла Кашка.

Як додав Чубаров, у Меджлісі кримськотатарського народу ретельно відстежується ситуація, пов’язана з сьогоднішніми трагічними подіями в Криму. Про вжиті рекомендації та про інші рішення буде повідомлено.

Нагадаємо, після затримання російськими силовиками, в окупованому Криму померла кримськотатарська активістка Веджіє Кашка.