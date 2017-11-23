В Україні зарплата жінок становить лише 80% зарплати чоловіків, - Розенко

В Україні заробітна плата жінок становить лише 80% зарплати чоловіків, заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко під час першого Українського жіночого конгресу.

«Перше півріччя 2017 року показало нам, що середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% середньомісячної зарплати чоловіків. Безумовно, ми бачимо певне покращення ситуації порівняно з попередніми роками, коли цей відсоток становив 70 і менше, але очевидно, що нам є над чим працювати», – сказав Розенко, передає Радіо Свобода.

Він зазначив, що пов’язує незначний підйом рівня середньої заробітної плати жінок зі зростанням мінімальної зарплати до 3200 гривень.

«Очевидно, що цього недостатньо, адже ми чудово розуміємо, що питання оплати праці дуже тісно пов’язане в цілому із соціальним захистом родини, у тому числі із майбутнім пенсійним забезпеченням жінок», – заявив Розенко.

За даними Кабінету міністрів, в Україні зросла кількість людей, які отримують зарплату, більшу ніж мінімальну, – у грудні 2016 року частка людей, яким було нараховано зарплати менше ніж 3200 гривень, становила понад 40%, нині це тільки 20%.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш констатував, що третина жінок по всьому світу страждає від фізичного або сексуального насильства.