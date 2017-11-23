В Ужгороді презентували "Шаржі" Адальберта Ерделі

У середу, 22 листопада, в Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й.Бокшая у творчій атмосфері презентації, яку доповнили виконанням творів Фридрика Шопена - улюбленого композитора Адальберта Ерделі, численній публіці представили унікальне видання – вперше видані окремою книгою шаржі відомого закарпатського художника, одного з корифеїв закарпатської школи живопису А. Ерделі.

Автори та упорядники альбому вперше представили художника-живописця як майстра шаржів. А.Ерделі мав неабиякий інтерес до цього виду мистецтва, про що свідчить чимала колекція портретів-рисунків його руки. Дружні шаржі, створені ним на аркуші паперу олівцем, вражають майстерністю, зрозумілістю та іронією. До видання увійшли фотокопії шаржів із фондів Закарпатського обласного художнього музею ім..Й.Бокшая та журналіста й дослідника творчості А.Ерделі Михайла Мейсароша.

Як зазначив під час презентації автор передмови до книги, мистецтвознавець Михайло Сирохман, шаржі Адальберта Ерделі мають не лише високу художню цінність. Створивши галерею портретів своїх сучасників, великий митець тим самим зберіг для прийдешніх поколінь і частку історії Ужгорода. «Великий масив безсловесного, але збереженого в лініях Ужгорода, ужгородців, зафіксував Ерделі. Й ці всі лінії, ці обличчя промовляють до тебе – це одне з облич Ужгорода, якого вже немає», підкреслив М. Сирохман.

«Неперевершений фундатор карпатського шаржу» – так назвав свою післямову до книжки Михайло Мейсарош, який особисто був знайомий з дружиною А.Ерделі – Магдалиною, часто спілкувався з нею та відкрив для громадськості чимало невідомих сторінок життя великого маестро.

Заступник начальника управління культури Закарпатської ОДА Ілдико Молнар нагадала, що торік виповнилось 125 років з дня народження Адальберта Ерделі. До цієї дати ініційовано низку проектів, зокрема лише цьогоріч презентовано автобіографічний роман А. Ерделі «IMEN» угорською мовою, виданий за кошти меценатів, побачив світ альбом «Шаржі» – завдяки підтримці управління культури ОДА, а вже в грудні заплановано відкриття пам'ятника митцеві на його малій батьківщині в селі Климовиця на Іршавщині.

Вихід альбому у світ ректор Закарпатської академії мистецтв, професор Іван Небесник (науковий консультант видання) назвав продовженням спроб оцінити всю багатогранність і вагомість особистості Адальберта Ерделі.

Оксана Дудаш, Ужгород, для "Дня"

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