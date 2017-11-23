Військова коаліція на чолі з Саудівською Аравією погодилася на подальше послаблення блокади Ємену

Військова коаліція арабських держав, яку очолює Саудівська Аравія, погодилася на подальше послаблення блокади Ємену. Напередодні повстанці-хусити запустили ракету по Ер-Ріяду, що й спричинило блокаду.

Місто-порт Ходейда на узбережжі Червоного моря і міжнародний аеропорт Сани в четвер, 23 листопада, мають відновити приймання термінової гуманітарної допомоги, повідомляє Deutsche Welle.

"Раніше після тиску з боку ООН, яка застерегла про те, що Ємен очікує «найбільшого за десятиліття» голоду, військовий альянс відкрив доступ в порт Адена. Однак товарів, які поставляються через нього, недостатньо, щоб задовольнити потреби всіх нужденних. За оцінками правозахисних організацій, більш як 20 млн жителів Ємену терміново потребують допомоги, близько 7 млн осіб перебувають на межі голоду", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, системи протиповітряної оборони Саудівської Аравії 4 листопада перехопили ракету, випущену з території Ємену у напрямку Ер-Ріяда воєнізованим угрупованням повстанців-хуситів з шиїтського руху "Ансар Алла". Саудити розпочали блокаду, щоб запобігти поставкам зброї хуситам, які здійснюються, за твердженням Ер-Ріяда, з Ірану.

Збройний конфлікт у Ємені триває з 2014 року. У ньому беруть участь повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Алла" і лояльна екс-президенту Алі Абдаллі Салеху частина армії. Їх підтримує Іран. З іншої сторони в конфлікті беруть участь урядові війська і формування, лояльні президентові Абду Раббо Мансуру Хаді. Вони отримують підтримку з повітря і на землі від коаліції на чолі з Саудівською Аравією.