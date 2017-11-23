Військовим ЗСУ дозволили носити вуса та бороду

Військовослужбовцям Збройних сил України під час бойових та навчально-бойових завдань дозволяється носіння охайних вусів та бороди.

Про це йдеться у нових Правилах носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями ЗСУ та ліцеїстами військових ліцеїв, затверджених указом міністра оборони України від 20 листопада.

"Всім категоріям військовослужбовців під час бойових та навчально-бойових завдань дозволяється носіння бороди та вусів за умови, що вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження", - йдеться в Правилах.

Указом затверджуються також правила носіння нових елементів форми, які були введені з 2013 року, вводиться повністю нова символіка, нові знаки розрізнення, нові берети, їх кольорова гамма та призначення. Крім того, запроваджується новий підхід до нарукавних знаків, нові знаки розрізнення військових звань та розміщення їх на погонах від ліцеїстів до генералів.