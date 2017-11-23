З 1 березня наступного року "Укртелеком" припинить надання послуг телеграфного зв'язку

ПАТ "Укртелеком" з 1 березня 2018 року припинить надання послуг телеграфного зв'язку загального користування для всіх категорій споживачів, йдеться в оголошенні компанії, передає "Урядовий кур'єр".

"Будуть припинені прийом, обробка і передача на доставку телеграм всіх видів та категорій", - йдеться у тексті оголошення.

Як пояснюється, дане рішення було ухвалене через значне скорочення клієнтів, кількості відправлених телеграм, а також застаріле обладнання і відсутність підтримки з боку виробників.

За словами прес-служби "Укртелекому", послуга відправлення телеграми втратила свою популярність та її надання є збитковим для компанії.

"Відповідно, доходи від послуги щорічно знижуються вдвічі, і вони в кілька разів менше витрат компанії на утримання телеграфу. Телеграфні послуги вже давно є збитковими для "Укртелекому" - це десятки мільйонів гривень в рік", – підкреслили у прес-службі.

Нагадаємо, у жовтні суд Києва повернув "Укртелеком" у власність держави.