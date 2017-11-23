З аеропорту "Херсон" у 2018 році планують відкрити нові рейси до Туреччини

У новому курортному сезоні з міжнародного аеропорту "Херсон" планують відкрити рейс Даламан – Херсон – Даламан. Цей напрямок дасть можливість українцям познайомитися із турецькими курортами і містами, що розташовані на березі Егейського моря: Мармарис, Дальян, Фетхіє, Бодрум та інші.

Як повідомляють у Херсонській обласні раді, з метою переговорів про відкриття нового рейсу 24 листопада до Херсона прибуває Хамді Гювенч – генеральний директор аеропорту "Даламан". "Пан Хамді має намір презентувати аеропорт та провести переговори щодо відкриття нового авіасполучення. Хоча, попередня домовленість уже існує", – повідомляють на сайті облради. Презентація аеропорту "Даламан" відбудеться 24 листопада у прес-центрі КП "Херсонські авіалінії".

"Жодних перепон немає, окрім однієї: обрати авіакомпанію перевізника. Та я упевнений, що до нового сезону встигнемо", – коментує директор КП "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук.

Нагадаємо, наразі з аеропорту "Херсон" здійснюються регулярні рейси у двох напрямках: Херсон – Стамбул – Херсон та Київ – Херсон – Київ. До Туреччини і зворотному напрямку рейси відправляються щодня, а до столиці України – двічі на тиждень. Керівництво аеропорту також повідомляє про переговори з потенційними партнерами щодо нових напрямків. Найчастіше називають Львів і Мінськ. За офіційними даними, у 2016 році аеропорт «Херсон» прийняв 62,5 тисячі пасажирів.

Іван АНТИПЕНКО, Херсон