Збірна України опустилася на 3 позиції у рейтингу ФІФА

Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) оновила свій рейтинг мпеждународных національних команд світу, повідомляє сайт організації.

Збірна України, незважаючи на перемогу в товариському матчі над Словаччиною, опустилася на три позиції і тепер займає 35 місце. Навколо України Шотландія (34) та ІН Конго (36).

У першій п'ятірці змін не відбулося. Лідером рейтингу залишилися німці, на другому місці бразильці, на третьому - Португалія.

Рейтинг ФІФА від 23 листопада:

1. Німеччина (1)

2. Бразилія (2)

3. Португалія (3)

4. Аргентина (4)

5. Бельгія (5)

6. Іспанія (8)

7. Польща (6)

8. Швейцарія (11)

9. Франція (7)

10. Чилі (9)

...

35. Україна (32)

Додамо, що свій наступний матч збірна України проведе вже в 2018 році. ФФУ планує організувати для команди Шевченка чотири товариські матчі перед стартом чемпіонату світу 14 червня.

Нагадаємо, Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES), розташований у Швейцарії, опублікував рейтинг найкращих футболістів Європи до 1997 року народження, в якому опинилися представники України.