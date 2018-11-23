Астрономи вперше отримали прямий знімок екзопланетної системи

Науковці з обсерваторії Кека на Гаваях виявили воду на екзопланеті у зоряній системі HR 8799.

Про це повідомляє Science Alert.

"Команда з обсерваторії Кека, яка використовує найсучасніші технології, зробила великий стрибок у спостереженні екзопланет і виявила воду в атмосфері планети в 179 світлових років (від Землі - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в зоряній системі HR 8799 є чотири планети-гіганти - HR 8799 b, c, d та e.

Нове відкриття стосується газового гіганта HR 8799 c, який у сім разів більший за Юпітера. В атмосфері планети є вода і немає метану.

Нові дані науковці отримали завдяки двом телескопічним технологіям. Перша - це адаптивна оптика. Вона нівелює ефект розмиття, створюваний атмосферою Землі. Друга - це спектрометр високої роздільної здатності NIRSPEC, який працює в інфрачервоному світлі.

Система HR 8799 - це перша система з кількома планетами, яка була сфотографована безпосередньо завдяки новій оптиці. Але зображення - це тільки перший крок в цьому дослідженні, пише видання.

Після цього зображення можуть бути проаналізовані для визначення хімічного складу атмосфери. Тут відбувається спектроскопія.

Об'єднавши спектральную спектрометрію L-діапазону з адаптивною оптикою, вчені подолали труднощі спостереження за планетою. Вони змогли зробити найбільш точні виміри планети, які підтверджують наявність води і відсутність метану.

"Цей тип технологій - саме те, що ми хочемо використовувати в майбутньому, щоб шукати ознаки життя на планеті, подібної до Землі. Ми ще не там, але просуваємось уперед", - сказав доцент кафедри астрономії Каліфорнійського технологічного інституту та співавтор нового дослідження Дімітрі Маувет.