День в ООС: Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок бойових дій двоє військових зазнали поранень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.

Заданими прес-центру, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Піски, Мар'їнка та Березове.

"Неподалік Троїцького окупанти застосували по наших опорних пунктах міномети калібру 120 мм, гранатомети та протитанкові керовані ракети. Також у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД", - констатували в штабі.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою", - запевнили українські військові.