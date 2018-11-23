Доба у зоні ООС: 4 ворожих обстрілів, втрат немає

За минулу добу окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
“Російські окупанти 4 рази прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, збройні формування Російської Федерації здійснювали обстріли оборонних укріплень Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.
Ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети – поблизу Луганського.
У штабі повідомили, що трат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв, повідомили у прес-центрі.