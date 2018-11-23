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Доба у зоні ООС: 4 ворожих обстрілів, втрат немає

23 листопада, 2018 - 08:53
Фото Reuters

За минулу добу окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

“Російські окупанти 4 рази прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, збройні формування Російської Федерації здійснювали обстріли оборонних укріплень Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.

Ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети – поблизу Луганського.

У штабі повідомили, що трат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв, повідомили у прес-центрі.

Джерело: День

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