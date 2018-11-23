Google планує запустити новий платіжний сервіс в Україні

Можливість оплати в інтернеті за допомогою технології Google Pay Online може з'явитися в Україні вже в 2019 році.

Про це повідомив менеджер з продажу Google Україна Андрій Радевич, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що технологія Google Pay Online запрацює в Україні найближчим часом і стане додатковим способом оплати при покупках в інтернет-магазинах. Ми ведемо переговори з потенційними партнерами, щоб реалізувати таку можливість якомога швидше", - зазначив він.

Радевич підкреслив, що за даними третіх сторін, 65% населення України регулярно користується інтернетом. Крім того, 69% покупців йдуть з сайту або закривають мобільний додаток, якщо процес покупки занадто складний.