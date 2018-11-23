ГПУ: 279 справ про злочини проти учасників Майдану передано до суду

У ці дні в Україні відзначають 5-ту річницю Революції Гідності. Проте суспільство, як і раніше, хоче знати, хто винен у злочинах на Майдані: імена організаторів, посередників і виконавців. Із 4 тис. 700 справ більшість уже розкрито, стверджують у ГПУ.

Що відомо про злочини проти учасників Революції Гідності на сьогодні – UATV розповів начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

“У більшості подій, які розслідуються на даний час, починаючи з листопада 2013 року по лютий 2014-го, вже встановлені організатори, виконавці, пособники або так звана середня ланка, – зазначив гість студії. – Зібрано докази, в яких підтверджено обставини вчинення злочинів. 442 особам повідомлено про підозру. Щодо 279 осіб розслідування закінчено, обвинувальні акти направлено до суду”.

За словами представника Генпрокуратури, вироків, коли вже відкрито можна називати прізвища й імена злочинців, ще не так і багато: на сьогодні – тільки 52. “Тобто, 52 осіб уже визнано винними, і 9 із них понесли покарання у вигляді позбавлення волі . Це особи з так званих “тітушок”, – уточнив Сергій Горбатюк. Також він звернув увагу на те, що за останній рік повідомили про підозру й направили до суду справи щодо 11 рядових “беркутівців”. Особи ще 29 із них встановлюються.

“Щоб твердо називати імена – потрібні вироки. Серед основних труднощів, через що ми не можемо називати імена – затягування судових процесів”, – резюмував начальник управління спецрозслідування ГПУ. На його думку, на таку ситуацію впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні причини.

“Перше – направлених до суду обвинувальних актів щодо подій Майдану дуже багато. Наприклад, лише 18 лютого було близько 360 постраждалих 20 лютого відбулося 48 вбивств і 80 вогнепальних поранень. У цьому випадку тільки допит потерпілих тягнеться роками, -– зазначає Горбатюк. – Це просто не може бути швидко. До того ж, не будемо забувати, що в судах нині працює трохи більш як половина від штатної кількості суддів. Фізичне навантаження з розгляду справ на них теж дуже велике, адже вони ведуть і багато поточних справ. Це проблема, і вона теж має бути вирішена”.