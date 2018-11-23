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Гройсман ініціював зміни до Конституції щодо місцевого самоврядування

23 листопада, 2018 - 16:26
Фото з архіву "Дня"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював зміни до Конституції щодо місцевого самоврядування. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає РБК-Україна.

Також Гройсман оголосив про створення робочої групи по оновленню концепції місцевого самоврядування.

"Створив робочу групу з експертів і чиновників, щоб оновити концепцію місцевого самоврядування та план дій 2014 року. Треба внести зміни в Конституцію, які визначать повноваження і відповідальність місцевого самоврядування", - заявив Гройсман.

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