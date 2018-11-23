Іспанія і Британія не можуть домовитися щодо Brexit

Позиції Іспанії та Великої Британії після переговорів щодо Brexit значно відрізняються. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє радіо CBC.

“Після моєї розмови з Терезою Мей наші позиції, як і раніше, далекі. Мій уряд завжди буде захищати інтереси Іспанії. Якщо не буде змін, ми заблокуємо (угоду — ред.) Brexit”, — написав глава уряду Іспанії у Twitter.

Раніше Іспанія заявляла, що голосуватиме проти угоди щодо Brexit, якщо не внесуть змін до її положення про Гібралтар.

Мадрид не визнає суверенітету Великої Британії над Гібралтаром і вважає, що британцям належить тільки укріплений периметр міста, натомість на решту території договір не поширюється.

Іспанський прем’єр-міністр планує використовувати торгівельні переговори між ЄС та Британією, щоб переглянути вимоги щодо "спільного суверенітету" над Гібралтаром.

27 лідерів Європейського Союзу 25 листопада разом із декларацією про Brexit мають намір схвалити окрему заяву щодо Гібралтару.