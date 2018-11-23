Коли церква стане автокефальною, в Україні не буде московського духу, - Філарет

Визнання української церкви автокефальною сприятиме зміцненню українства в державі.

Про це заявив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у п'ятницю під час засідання, присвяченого вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, повідомляє Укрінформ.

"Я хочу відзначити, що у цьому процесі боротьби за утвердження Української держави велику роль відіграє Українська православна церква Київського патріархату, так само як і інші християнські церкви, які також активно дбають про нашу рідну українську землю. І ми зараз чекаємо від Вселенського Патріарха Варфоломія визнання Української православної церкви автокефальною церквою, тобто незалежною не тільки від Москви, а й від самого Константинополя. Ми будемо незалежними від усіх центрів і отримаємо Томос, що приводить буквально у тремтіння Москву. Тому що, якщо українська церква стане визнаною автокефальною, то це значить, що Москви в Україні не буде, не буде московського духу, а буде панувати українство", - зазначив Філарет.

При цьому він висловив переконання, що єдина українська церква буде в Україні і що українську державу не знищить жоден ворог, тим паче російський.

"Я бажаю, щоб ми, українці, насамперед об'єдналися, бо в єдності наша сила, і причиною всіх бід, які український народ перетерпів за тисячолітню історію, є наша роз'єднаність", - додав Філарет.

Нагадаємо, що Єпископат УПЦ Київського Патріархату запропонує кандидатуру Філарета для обрання Предстоятелем.