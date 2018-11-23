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"Межигір'ю" шукають управлінців

23 листопада, 2018 - 21:11
Фото з архіву "Дня"

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, шукає управлінців для колишньої резиденції Віктора Януковича у Нових Петрівцях.

Про це повідомляє прес-служба АРМА.

Агентство пропонує потенційним управителям розпорядження "Межигір’ям" на підставі договору.

"Управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату, а також на відшкодування необхідних витрат, понесених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління", - наголошують у прес-службі.

Своє рішення про пошук управителів для колишньої резиденції президента-втікача в АРМА пояснюють тим, що відповідно до законодавства АРМА не може витрачати бюджетні кошти на утримання і обслуговування активів.

"Натомість, відповідні заходи можуть і мають організовуватися управителем, відібраним у порядку, встановленому законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активів", - зазначили в Агентстві.

Джерело: День

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