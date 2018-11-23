Мін’юст скасував реєстрацію прав УПЦ МП на Почаївську лавру

У Міністерстві юстиції України повідомили про скасування рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська лавра, що діє у складі УПЦ Московського патріархату.

За словами першого заступника міністра юстиції Олени Сукманової, комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та визнала перереєстрацію споруд Почаївської лаври незаконною.

Нагадаємо, що державний реєстратор передав у користування релігійній організації Свято-Успенська Почаївська лавра до 2052 року шість об'єктів Почаївської лаври.

Після цього Міністерство культури України звернулося з вимогою скасувати рішення про надання УПЦ МП права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври та притягнути реєстратора до відповідальності.

До споруд Свято-Успенської Почаївської лаври входять Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниці, надбрамний корпус.