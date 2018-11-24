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На Буковині з’явився Музей космосу імені Каденюка

24 листопада, 2018 - 22:27
Фото "Вільне життя"

У селі Реваківці Кіцманського району, що в Чернівецькій області, відкрили Музей космосу імені Леоніда Каденюка.

Про це повідомляє видання «Вільне життя».

«З метою відродження популярності теми космосу та тисячолітніх знань про нього у селі Реваківці відкрили Музей космосу імені Леоніда Каденюка. Культурно-краєзнавчий об’єкт знаходиться в Центрі культури «Буковинська Троя». Тут же відбувся форум, присвячений відкриттю об’єкту та надання йому статусу філії Житомирського музею космонавтики імені С. Корольова», – повідомляють у виданні.

В музеї зібрані макети та моделі літальних апаратів, книги та цікаві фотографії космонавтів. Особливе місце експозиції присвячене Герою України, першому і поки що єдиному космонавту незалежної України, який родом з Буковини, – Леонідові Каденюку. Гості форуму ділилися спогадами про видатного буковинця з Клішківців, дарували музею книги та експонати, пов’язані з космосом.

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