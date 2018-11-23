Свобода неподільна: якщо хоча б одна людина поневолена, всі невільні.
Джон Кеннеді, американський політичний, державний і громадський діяч, 35-й президент США

Наступного року у Києві відкриють хаб із безкоштовним вивченням іноземних мов

23 листопада, 2018 - 15:55

Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття "Київського освітнього хабу" у 2019 році із безкоштовним вивченням трьох іноземних мов.

Про це на відкритті фінального етапу Першого чемпіонату з англійської мови серед шкіл Києва заявив київській міський голова Віталій Кличко, передає сайт КМДА.

Кличко зазначив, що у зв'язку із попитом на вивчення іноземної мови, у 2019 році відкриється постійно діючий проект "Київський Освітній Хаб", де можна буде вивчати три іноземні мови.

"Тому з наступного року кияни зможуть безкоштовно навчатись англійській, німецький та французькій мовам, а для іноземних гостей Києва відкриємо курси української мови, – додав мер."

За словами голови КМДА, рішення вже затверджене на рівні міської адміністрації і проходить погодження у профільних комісіях Київради. Планується, що у 2019 році "Київський Освітній Хаб" відвідає 100 тисяч осіб.

Програму навчання розробляє психолінгвіст Віталій Зубков, який протягом 20 років викладає 5 іноземних мов.

Більше новин

У Києві затримали озброєну банду наркоторговців
У Києві на Майдані проходить акція пам'яті загиблих учасників Революції гідності
Під Києвом пройдуть середньовічні баталії
"Київський метрополітен" уклав договір на будівництво метро на Виноградар з переможцем тендеру
Урядовий квартал під час акцій протесту охороняють понад 800 правоохоронців
Протести "євробляхерів": у центрі Києва змінено рух автобусів

Новини партнерів

Loading...