Наступного року зарплати військовим мають зрости на 30%, - Пашинський

Завдяки ухваленому держбюджету-2019 на 30% в середньому збільшиться заробітна плата військовим. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на засіданні парламенту.

"Це бюджет нашої оборони. 102 мільярди гривень тільки на Збройні сили України. Ми на 30% в середньому піднімаємо заробітну плату нашим воїнам. Я розумію, що це комусь не подобається, але ми це зробимо", - сказав він.

За його словами, з метою оптимізації бюджету в оборонній сфері було прийнято рішення Комітету з питань оборони і безпеки, в якому, зокрема, йдеться, що конфісковані гроші Януковича підуть в оборонний бюджет.

Секретар комітету нардеп Іван Вінник зачитав під стенограму рішення комітету, в якому йдеться, що "в 2017 році Генеральна прокуратура під керівництвом Луценка стягнула гроші Януковича в Державний бюджет".

"Станом на кінець цього року ще залишаються ці залишки, і ми з метою не втратити ці залишки, пропонуємо перенести зміст статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" до проекту Закону про Державний бюджет на 2019 рік з відповідною нумерацією", - сказав він.

Вінник пояснив, що нерозподілений залишок коштів, джерелом формування яких в 2018 році було надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупційним правопорушення, зберігаються на рахунках спеціального фонду Державного бюджету та спрямовуються на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави на забезпечення житлом, зокрема учасників Антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, які потребують поліпшення житлових умов.

Крім того, він запропонував збільшити обсяг видатків, передбачених спеціальним фондом Міністерства оборони України на 524 мільйони гривень шляхом затвердження окремої бюджетної програми для облаштування військових комісаріатів, територіальних центрів укомплектування і соціальної підтримки та їх всебічного забезпечення.

"Джерелом фінансування цієї програми визначити надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від інвентаризації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення та/або надходження від реалізації надлишкового озброєння військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних сил України", - озвучив рішення комітету нардеп.

Він також запропонував доповнити розділ "Прикінцевих положень" бюджету новим пунктом з метою спрощення процедур на початок будівництва і здачу об'єктів в експлуатацію об'єктів загальновійськового житлово-комунального сектору.

Ці пропозиції комітету були прийняті.

Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила Закон про державний бюджет на 2019 рік.

За прийняття проголосувало 240 парламентаріїв.