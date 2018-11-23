Нищук: Спогади свідків Голодомору підтверджують, що він був геноцидом українців

Нині живі свідки Голодомору, які більшість свого життя боялися про нього розповідати, нарешті відверто поділилися спогадами, які роблять беззастережним факт чіткої ознаки геноциду саме по відношенню до українців.

Про це Укрінформу повідомив міністр культури України Євген Нищук, коментуючи суспільно значущий відео-проект «Гіркий полин», створений міністерством до 85-х роковин Голодомору-геноциду.

«Тих, хто пережив цей жах, хто вижив після Голодомору, залишилася вже лічена кількість через вік, тому ініціативою Міністерства культури стали безпосередні експедиції в три області - Харківську, Черкаську і Київську, де за допомогою архівних документів, наданих Національним музеєм Голодомору, ми знайшли і зустрілися з цими людьми», - розповів Нищук.

Він назвав їхні спогади не просто зворушливими, а безцінними, тому що ці люди, аж тепер, вже не боячись, можуть розповісти про свої дитячі відчуття, про страшну втрату рідних та трагедії, які їм довелося пережити, і про які вони більшу частину свого життя боялися говорити через залякування радянською системою.

За словами Нищука, ці люди готові тепер зустрічатися з молоддю, доносити це науковцям, щоб не було дивних дискусій істориків, які досі живуть вигаданими фактами, нав'язаними радянською системою, а згодом Російською Федерацією, мовляв, тоді був неврожай.

«Це цілковита неправда, це був умисний голод, штучно створений для фізичного знищення людей, знищення вільнодумства, знищення бажання українців жити на своїй землі. Це було покарання голодом через прагнення українців жити вільно», - наголосив він.

Міністр висловив вдячність агентству "Укрінформ" за інформаційну підтримку проекту "Гіркий полин" та за широке висвітлення всіх подій, приурочених цій важкій темі.

«Спільними зусиллями міністерства і засобів масової інформації ми повинні донести до кожного українського серця розуміння найбільшої трагедії нашої країни, та визнання злочину, який був скоєний проти її народу. Народ, який шанує такі сторінки своєї історії, шанує пам'ять по безневинно убієнним, який психологічно і фізично вистояв після мороку голоду, обов'язково матиме майбутнє», - підкреслив Нищук.