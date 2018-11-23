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Під час нападу на військову базу у Нігерії загинули близько 100 солдатів

23 листопада, 2018 - 10:54

У Нігерії бойовики вбили близько 100 нігерійських солдатів під час нападу на військову базу. Про це повідомляє Reuters.

"Повстанці атакували базу в селі Метеле в північно-східній частині штату Борно, епіцентрі повстання радикальної ісламістської організації "Боко харам", - йдеться в повідомленні.

За словами джерел, безліч солдатів після атаки вважаються зниклими безвісти. Один з військових розповів, що у вівторок під час спроби забрати тіла загиблих було вбито ще кількох солдатів.

"Повстанці застали нас зненацька. База була спалена, ми втратили близько 100 солдатів. Це величезна втрата",- розповів офіцер на умовах анонімності.

"Ми кинули наше спорядження, танки та зброю. Вони всі були там. Село все ще під їхнім контролем", - заявив один із солдатів.

В останні місяці бойовики вбили сотні солдатів.

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