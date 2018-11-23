Порошенко анонсував рішення про затвердження Томосу Константинополем 27-29 листопада

На засіданні Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада буде ухвалено рішення про затвердження Томосу для помісної Української православної церкви.

Про це заявив Президент Петро Порошенко на зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету, повідомляє Укрінформ.

“27-29 листопада Ростислав Павленко (радник Президента — ред.) рухається до Стамбула (Константинополя) для того, щоб узяти участь в історичному Синоді Вселенського патріархату, де буде прийматися рішення про затвердження Томосу”, - сказав глава держави.

Він також нагадав, що у грудні буде зібрано Собор нової, автокефальної Української православної церкви.

Як відомо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).

Президент Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.