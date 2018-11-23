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Порошенко розповів, коли Україні чекати остаточного затвердження Томосу

23 листопада, 2018 - 18:52
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

27-29 листопада в Стамбулі Вселенський патріархат проведе засідання Священного синоду, де планується розглянути питання щодо затвердження Томосу про автокефалію української церкви й ухвалення остаточного рішення.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави. 

"27-29 листопада, Ростислав Павленко, радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень рухається до Стамбула-Константинополя для того, щоб взяти участь у історичному Синоді Вселенського Патріархату, де буде прийматись рішення про затвердження Томосу", - зазначив глава держави.

Порошенко нагадав, що помісна церква "є ключовим елементом державотворення, складовою незалежності нашої держави. Остаточним свідченням, що Україна пішла геть від колоніального статусу".

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Джерело: День

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