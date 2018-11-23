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Принц Чарльз придумав ім'я для дитини принца Гаррі і Меган Маркл

23 листопада, 2018 - 16:27
Фото Daily Express

Герцог і герцогиня Сассекські чекають на народження первістка навесні. Дата народження ще не відома. Але батько Гаррі, майбутній король Англії, вже придумав ім'я для свого майбутнього онука чи онучки.

Як повідомляє видання Express, виступаючи на прийомі в Австралійському будинку, батько герцога Сассекського, принц Уельський поділився з гостями припущенням, як його син і невістка можуть назвати свою майбутню дитину. Він пожартував, що пара може вибрати найнесподіваніше і незвичайне ім'я.

«Мій син мені сказав, що в Австралії йому і Меган запропонували цілий список можливих імен для дитини. Тільки між нами, думаю, що до шортлисту точно увійдуть імена Кайлі і Шейн».

«Але я не здивуюся, якщо там виявляться імена Една або Лес», - додав він.

Ця репліка принца Чарльза точно була жартом, тому що серед гостей знаходився комік Баррі Хамфріс, відомий за своїми сценічними образами - дамою Едною Евередж і сером Лесом Патерсоном.

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