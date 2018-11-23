Родичі загиблих у катастрофі MH17 подали на РФ до ЄСПЛ

Рідні 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на сході України, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувачуючи Москву у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства.

Про це повідомляє NOS.

“Родичі 55 загиблих у катастрофі рейсу МН 17 подали на Росію до Європейського суду з прав людини. Вони звинувачують Росію в порушенні їхніх базових прав через збиття малазійського "Боїнга" на сході України 17 липня 2014 року, і саботаж розслідування катастрофи”, – йдеться у повідомленні.

За словами адвоката родичів Меви, Росія не надала важливої інформації Міжнародній слідчій групі (JIT).

Він додав, що Москва надавала "докази", які пізніше виявилися фальшивкою.