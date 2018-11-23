Сергій Жадан у Запоріжжі проанонсував оперу про Василя Вишиваного

На зустрічі зі студентами у Запорізькому національному університеті 22 листопада письменник розказав, що зараз дописує лібрето про Василя Вишиваного, на основі якого планується поставити оперу в Харківському театрі опери та балету.

«Свого часу він із армією піднявся до Запоріжжя, яке тоді ще було Олександрівськом, та став у ньому на декілька місяців. Тут, відповідно до записів очевидців, вони займалися українізацією. Самому Василю дуже подобалась наша культура, тому він вивчив українську мову, почав носити вишиванку та хотів податися в монархи. Він абсолютно колоритний та екзотичний персонаж, тому опера про нього має вийти цікава. Музику для неї пише київська композиторка Алла Загайкевич», – розповів письменник.

Крім цього планується екранізація роману «Інтернат» за режисерством Ярослава Лодигіна, який зняв нещодавнє «Дике поле».

Соціальні проекти «Фонду Сергія Жадана», як і цьогорічний «Мандрівники зі сходу», будуть передусім стосуватися сходу України та їх мешканців. На запитання «Дня», які саме, Сергій відповів: «Зараз ми розробляємо разом із Інститутом української книги великий бібліотечний проект на території Донбасу, будемо їздити по ньому та влаштовувати зустрічі з письменниками. Плануємо зробити також фестиваль на Донеччині та Луганщині, як «Дорога на схід», цього року ми його, на жаль, пропустили, але в наступному щось зробимо. Взагалі на сході працювати дуже важливо та цікаво, тому що ти бачиш велику віддачу від людей».

Також він додав, що працювати вони будуть із південними та центральними областями, через нестачу в них культурних подій. Загалом із найближчих івентів Жадан згадав благодійний аукціон у Харкові по збору коштів для медичного батальйону «Госпітальєри».

Євгеній ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя, фото надано автором