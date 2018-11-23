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SkyUp зареєструвала в Україні ще один літак

23 листопада, 2018 - 20:31
Фото Еспресо.TV

Четверте повітряне судно української авіакомпанії SkyUp Airlines отримало державний і реєстраційний знак.

Про це повідомляє ЦТС.

Таким чином, до кінця листопада флот перевізника поповниться літаком Boeing 737-800.

Повітряне судно, що має заводський номер 40146, було випущено в 2013 році. Український реєстраційний номер, який отримало ВС, - UR-SQC.

SkyUp отримає повітряне судно в лізинг від Boeing Capital Corporation. До цього експлуатантом літака була авіакомпанія Malaysia Airlines.

Джерело: День

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