SkyUp зареєструвала в Україні ще один літак

Четверте повітряне судно української авіакомпанії SkyUp Airlines отримало державний і реєстраційний знак.

Про це повідомляє ЦТС.

Таким чином, до кінця листопада флот перевізника поповниться літаком Boeing 737-800.

Повітряне судно, що має заводський номер 40146, було випущено в 2013 році. Український реєстраційний номер, який отримало ВС, - UR-SQC.

SkyUp отримає повітряне судно в лізинг від Boeing Capital Corporation. До цього експлуатантом літака була авіакомпанія Malaysia Airlines.