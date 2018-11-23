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Суд Лондона визнав "Приватбанк" жертвою масштабного шахрайства

23 листопада, 2018 - 18:24
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Високий суд Лондона визнав невідповідним його юрисдикції позов державного Приватбанку до екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також пов'язаних з ними компаніям.

Про це йдеться в прес-релізі позивача.

"Не дивлячись на те, що суддя визнав банк жертвою масштабних шахрайських дій - на суму від $329 млн до $1,2 млрд, він прийшов до висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його екс-власників", - повідомили у Приватбанку.

Це судове рішення є тільки першим етапом процесу, і Приватбанк отримав дозвіл на його оскарження.

Відповідно до прес-релізу, суддя прийшов до висновку, що докази головним чином вказують на "ретельно сплановані шахрайські дії та відмивання коштів в особливо великих розмірах".

"Відповідачі визнають, що банк має достатньо обґрунтовану справу для розгляду щонайменше на сотні мільйонів доларів США, та, що договори поставок, оскаржені банком, є удаваними, використаними як прикриття для виправдання витоку величезних сум коштів із банку", - йдеться в прес-релізі.

Суд зберіг в силі прийняте в грудні 2017 року рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і шести пов'язаних з ними компаній на суму більше $ 2,5 млрд.

Джерело: День

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