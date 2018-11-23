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У Бюджеті-2019 на оборону виділили 5,38% ВВП, - Гройсман

23 листопада, 2018 - 11:56
Фото: mil.gov.ua

У Державному бюджеті на 2019 рік передбачено виділення на сферу безпеки й оборони 5,38% ВВП.

Про це він сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

"Відповідно до національного законодавства в бюджеті, який був ухвалений сьогодні, передбачено 5,38% від ВВП. Це загальна цифра на безпеку і оборону. Стосовно розподілу, то відповідно до національного законодавства розподіл здійснює Рада нацбезпеки і оборони. Загальна сума є достатньою", - сказав Гройсман.

Він додав, що уряд постійно працює над тим, щоб збільшити резерв фінансування Збройних сили.

Як відомо, народні депутати 23 листопада близько 6 години ранку ухвалили Держбюджет на 2019 рік.

Видатки на підвищення обороноздатності та безпеки держави на 2019 рік передбачені у сумі 211,9 млрд грн (з них державні гарантії - 5 млрд грн).

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