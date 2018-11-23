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У Держбюджеті-2019 на субсидії передбачено 58 млрд гривень, - Маркарова

23 листопада, 2018 - 14:59

У держбюджеті-2019 передбачено 58 мільярдів гривень на субсидії, і цього достатньо для забезпечення всіх, хто потребує такої допомоги.

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала під час брифінгу у п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Запланована загальна цифра на субсидії - 58 мільярдів гривень, з яких 55 мільярдів - на стандартну програму субсидій... Стандартна програма буде фінансуватись у повному обсязі, щоб забезпечити субсидії для всіх, хто на них має право. Друга програма розпочнеться у пілотному режимі, і до кінця року перейдемо на повну монетизацію", - сказала вона.

За словами Маркарової, таким чином програма субсидій буде розширена в плані інструментів і переходу до монетизації.

Міністр фінансів також наголосила, що спільно з Міністерством соцполітики проводиться верифікація отримувачів субсидій.

"Наші та Міністерства соцполітики фінальні розрахунки показують, що та сума, яка є у державному бюджеті, достатня для того, щоб у 2019 році потреба у субсидіях була повністю забезпечена", - сказала вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада близько 6 години ранку 23 листопада ухвалила державний бюджет України на 2019 рік.

Президент України Петро Порошенко 12 листопада заявив, що не підпише держбюджет-2019, якщо уряд не збільшить кошти на субсидії та не вдосконалить систему їх надання.

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