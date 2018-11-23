У Держбюджеті-2019 закладено 1 млрд гривень на завершення будівництва лікарні "Охматдит"

На завершення будівництва Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" з Держбюджету у 2019 році планується виділити один мільярд гривень.

Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується лікарні Охматдит, то для нашого уряду і для мене особисто це важливий проект. Цього року ми передбачили на будівництво ще один мільярд гривень. Ми будемо дивитись на використання ресурсів і будемо бачити, яка нам буде ще потрібна сума, щоб зробити перерозподіл податків, щоб завершити це будівництво", - сказав Гройсман.

Як відомо, народні депутати 23 листопада близько 6 години ранку ухвалили Держбюджет на 2019 рік.