У Львові з’явиться перший в Україні інтерактивний меморіальний музей

У Львові відкриють перший в Україні інтерактивний меморіальний музей – ним стане Дім Франка, в якому встановили тачскріни та забезпечили аудіо- й відеосупровід екскурсій.

Оновлений "живий" музей презентують у вівторок, 27 листопада, повідомляє "Твоє місто".

"У нас є датчики, які будуть задіяні, аби викликати звукові ефекти – розповіді про етапи Франкового життя та про те, що відбувалося в будинку. Гостям не просто розповідатимуть про холодний будинок і погано працюючі печі – вони почують цей морозяний вітер, який тягне у них за плечима, звук посуду, який розкладають до столу, закипання самовару, голос Соломії Крушельницької, яка була тут частою гостею", – розповів директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

У музеї також встановлять два тачпади – при вході та на другому поверсі. Директор Дому Франка запевняє, що будинок не просто нашпигують технікою – її сховають, щоб не порушувати меморіальної атмосфери.

Крім того, наукові співробітники музею перевтілюватимуться на мешканців будинку і від першої особи розповідатимуть екскурсантам про життя і творчість Івана Франка. Зараз створено дві такі екскурсії. Перша називається "Візит до Франків". За сюжетом, Іван Франко та його дружина Ольга зустрічають гостей на порозі будинку й розповідають, як придбали це помешкання та як жили в ньому.

Друга екскурсія – "Франчата про тата", в якій розповідь провадять вже донька поета Анна та син Петро. Вони розкажуть відвідувачам про дитинство й цікаві епізоди з життя сім’ї. Першим таку екскурсію провів прямий нащадок Івана Франка за лінією сина Петра – Іван-Павло Галущак.

У музеї передбачили й окрему театралізовану екскурсію для дітей. Це буде інтерактивна екскурсія-гра "Казкосвіт", в якій усе відбувається в стилі імпровізованого театру, де діти перевтілюються в образи звірят із казок Івана Франка та розігрують невеликі вистави.

Спеціально для цього проекту було розроблено путівник "Дім, де звірі говорили" – алюзія до Франкової збірки "Коли ще звірі говорили". Книга запропонує дітям квест по Дому Франка та території музею.

Презентуватимуть зміни в Домі Франка в межах сучасного музейного проекту "Франко: Наживо", профінансованого за рахунок Українського культурного фонду. Музей Івана Франка став одним з переможців першого конкурсу грантів фонду й отримав на реалізацію свого проекту 468 тисяч гривень.

Фонди літературно-меморіального музею Івана Франка налічують 26 тисяч експонатів, найціннішими з яких є особисті речі письменника та його родини, рукописи, першовидання творів з автографами, оригінальні світлини. Іван Франко провів у будинку, де розміщено експозицію, останні 14 років свого життя.