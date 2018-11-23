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У НАТО агресію РФ в Україні назвали однією з найбільших загроз альянсу

23 листопада, 2018 - 10:38
Фото Reuters

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер назвала агресію Росії в Україні і екстремізм на Близькому Сході найбільшими загрозами, з якими зараз стикається Альянс. Про це повідомляє Global News.

"Російська анексія Криму та дестабілізація на Донбасі України являють собою дві актуальні проблеми в сфері російської агресії", - заявила Геттемюллер.

Заступник закликала альянс бути уважні до тих викликів, які Росія ставить з півночі аж до південно-сходу альянсу.

Раніше Верховна Рада попередньо підтримала проект змін в Конституцію щодо зовнішньополітичного курсу України, зокрема намірів вступити в Євросоюз і НАТО.

Джерело: 112 Україна

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