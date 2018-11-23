У РФ продовжили термін арешту екс-міністру Рудьковському

У п'ятницю, 23 листопада, Басманний суд Москви продовжив термін утримання під вартою для колишнього міністра транспорту України і екс-депутата Верховної Ради Миколи Рудьковського.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, обвинувачений російською владою в нападі на посольство РФ в Києві в 2014 році Рудьковський заарештований до 27 січня 2019 року.

Суд відхилив клопотання захисту екс-депутата про заставу в 10 млн рублів.

Зазначається, що з 6 листопада Рудьковський перебуває на стаціонарній комплексній психіатричній експертизі в інституті ім.Сербського.

Нагадаємо, що 28 вересня в Москві був затриманий і поміщений під варту колишній міністр транспорту України Микола Рудьковський.

У Росії проти нього відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом).

За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський, "діючи в групі з іншими особами, брав участь у псуванні майна посольства Росії, які в тому числі з використанням підручних засобів закидали фасад будівлі".

За словами адвокатів, Рудьковський визнав, що кинув один камінь в будівлю посольства, який в підсумку не долетів, "під тиском натовпу". Тому кваліфікацію "в складі групи", він заперечує.