У Словаччині 52 українських військових пройшли реабілітацію

З початку поточного року 52 українських військовослужбовців уже пройшли реабілітацію в Словаччині.

Про це президент Петро Порошенко повідомив під час прес-конференції зі словацьким президентом Андреєм Кіскою, передає Еспресо.TV.

"Я висловив слова щирої подяки нашим словацьким друзям за допомогу в реабілітації українських воїнів. Лише з початку поточного року 52 українських військовослужбовця знайшли можливість пройти реабілітацію в Словаччині", - заявив Порошенко.

З точки зору економічної співпраці президент також констатував зростання товарообігу між Україною та Словаччиною, яке відбулося вже на 36% в першому півріччі цього року.

"Я хочу подякувати словацькому уряду за те, що 3 роки тому, у 2015 році, коли Росія закрила постачання газу в Україну, намагаючись влаштувати і економічні, і соціальні проблеми, саме Словаччина першою забезпечила постачання нам європейського газу. На сьогодні Словаччина є одним з основних постачальників газу, який забезпечує енергетичну незалежність України", - сказав Порошенко.