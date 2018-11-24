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Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

У США показали перший в світі літак з іонним двигуном

24 листопада, 2018 - 22:50
Скріншот з відео

Вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) показали діючу модель літака з іонними двигунами.

Про це повідомляє Медуза.

"Літальний апарат вагою в 2,5 кілограма провів у повітрі 12 секунд, пролетівши близько 60 метрів. Літак використовує "іонний вітер" або ефект Біфельда — Брауна, при якому між двома рознесеними один від одного електродами утворюється потік іонізованого повітря", - йдеться у публікації.

Зазначається, що іонні двигуни безшумні і не забруднюють навколишнє середовище.

В MIT розраховують, що в майбутньому вдасться створити іоноліти, які зможуть замінити дрони з традиційними двигунами для доставки невеликих вантажів на короткі відстані.

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