У США показали перший в світі літак з іонним двигуном

Вчені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) показали діючу модель літака з іонними двигунами.

Про це повідомляє Медуза.

"Літальний апарат вагою в 2,5 кілограма провів у повітрі 12 секунд, пролетівши близько 60 метрів. Літак використовує "іонний вітер" або ефект Біфельда — Брауна, при якому між двома рознесеними один від одного електродами утворюється потік іонізованого повітря", - йдеться у публікації.

Зазначається, що іонні двигуни безшумні і не забруднюють навколишнє середовище.

В MIT розраховують, що в майбутньому вдасться створити іоноліти, які зможуть замінити дрони з традиційними двигунами для доставки невеликих вантажів на короткі відстані.