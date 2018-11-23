Україна передала Польщі 60 тисяч сторінок документів про радянські репресії

Інститут національної пам'яті Польщі в результаті співпраці з українськими архівами отримав близько 60 тис. сторінок документів про радянські репресії проти поляків в 1930 роках. Про це повідомляє "Польське радіо".

"На цей раз ми отримали свідчення жертв і весь задокументований процес їх арешту та подальшого засудження. Це дивовижні матеріали не тільки для істориків, але й для родин жертв. досі ми не могли їм допомогти, а тепер можемо", - заявив директор архіву ІНП Польщі Мажена Крук.

Передача цифрових копій матеріалів - це результат договору, підписаного ІНП Польщі з українськими державними обласними архівами в Одесі, Вінниці та Хмельницькому.

Нагадаємо, 24 листопада цього року в Україні шануватимуть пам'ять жертв голодоморів. Традиційно в четверту суботу місяця у країні відбудуться поминальні богослужіння, а також буде покладено символічні горщики із зерном та свічками до пам'ятних знаків.

У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку "Свічка пам'яті" в Києві візьмуть участь перші особи держави, керівники зарубіжних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські та культурні діячі, свідки великого голоду.