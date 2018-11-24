"Укрзалізниця" потребує 111 млрд грн на покриття збитків від пасажирських перевезень

"Укрзалізниці" потрібно 111,4 млрд грн протягом наступних п’яти років, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень і капітальні інвестиції в сектор.

Про це повідомив директор з економіки і фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев, повідомили у прес-службі компанії.

Відсутність у держбюджетах всіх років встановленого фінансування пасажирських перевезень призвела до того, що вони фактично повністю фінансуються за рахунок вантажних.

"У такий ситуації знизити тиск на вантажні перевезення могла б державна компенсація. Але зараз, після прийняття бюджету 2019, це питання знову відкладається на майбутнє", – відзначив Рязанцев.

За його словами, Україна – чи не єдина країна світу, яка не отримує державної підтримки транспорту, хоча це передбачено статтею 10 закону Про залізничний транспорт.

У компанії нагадали, що вже зверталися до бюджетного та транспортного комітетів для отримання коштів. На ці гроші могли бути придбані у національних виробників пасажирські вагони, поїзди швидкісного руху, приміський рухомий склад, а також реконструйована інфраструктура, вважають в Укрзалізниці.

Рязанцев каже, що за останні роки компанія покращила ситуацію з рухомим складом завдяки його будівництву та реконструкції на Крюківському вагонобудівному заводі.

Проте цього недостатньо, адже зношення пасажирських електровозів і тепловозів – 96%, вагонів – 92%.

Крім того, за словами Рязанцева, на державному рівні має вирішуватися і питання утримання та оптимізації залізничної інфраструктури.