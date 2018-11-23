Ужгородський аеропорт запрацює до кінця року, - Порошенко

Міжнародний аеропорт "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною буде запущений вже до кінця 2018 року.

Про це президент Петро Порошенко заявив на спільній прес-конференції з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає Еспресо.TV.

"Ми підняли з паном президентом питання швидкого запуску міжнародного аеропорту "Ужгород". Я поставив завдання, що цього року у нас повинен відбутися перший рейс, який зв'яже авіасполученням Ужгород і Київ", - сказав Порошенко.

Він також повідомив, що будуть прискорені процедури отримання міжнародних документів, вони найближчим часом будуть оформлені в ЄС. Президент подякував своєму словацькому колезі, який пообіцяв посприяти прискоренню отриманню необхідних документів з боку Словаччини.

Зазначимо, що ужгородський аеропорт розташований біля кордону з Словаччиною. Літаки, які злітають з нього, набирають висоту вже над словацькою територією.