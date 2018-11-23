В аеропортах США почнуть тестування системи, яка допоможе позбутися черг

У найближчі три роки майже 80% аеропортів і 70% авіакомпаній в США почнуть тестування системи розпізнавання осіб пасажирів і біометричного контролю. Про це пише WIRED.

При цьому перехід на біометричні системи контролю не вимагатиме від аеропортів і авіакомпаній великих витрат, їх інтеграція буде швидкою, а результатом буде зникнення черг на паспортний контроль і скорочення часу передпольотного огляду.

Технології дозволяють відмовитися від паспортів при посадці - реєстрацію пасажир зможе пройти онлайн, а в аеропорту йому потрібно буде лише здати багаж, пройти через сканер передпольотного огляду і підтвердити особистість, подивившись в камеру при посадці.