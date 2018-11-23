В американській Алабамі чоловік влаштував стрілянину, є жертва

В одному з торгових центрів міста Гувер американського штату Алабама чоловік влаштував стрілянину. За даними поліції, в результаті інциденту загинула одна людина, ще двоє зазнали поранення, повідомляє телеканал WBRC.

За словами очевидців, стрілянина сталася в районі фудкорту в торговому центрі.

Після стрілянини зловмисник намагався втекти, але поліція його ліквідувала. Наразі ситуація під контролем.

Причини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 20 листопада на сході Чикаго (штат Іллінойс) сталася стрілянина біля лікарні, в результаті якої загинули чотири людини.