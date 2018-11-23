Свобода неподільна: якщо хоча б одна людина поневолена, всі невільні.
Джон Кеннеді, американський політичний, державний і громадський діяч, 35-й президент США

В американській Алабамі чоловік влаштував стрілянину, є жертва

23 листопада, 2018 - 12:40

В одному з торгових центрів міста Гувер американського штату Алабама чоловік влаштував стрілянину. За даними поліції, в результаті інциденту загинула одна людина, ще двоє зазнали поранення, повідомляє телеканал WBRC.

За словами очевидців, стрілянина сталася в районі фудкорту в торговому центрі.

Після стрілянини зловмисник намагався втекти, але поліція його ліквідувала. Наразі ситуація під контролем.

Причини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 20 листопада на сході Чикаго (штат Іллінойс) сталася стрілянина біля лікарні, в результаті якої загинули чотири людини.

Джерело: Еспресо

Більше новин

Іспанія і Британія не можуть домовитися щодо Brexit
Під час нападу на військову базу у Нігерії загинули близько 100 солдатів
У НАТО агресію РФ в Україні назвали однією з найбільших загроз альянсу
Україна передала Польщі 60 тисяч сторінок документів про радянські репресії
Внаслідок сутичок під парламентом Албанії постраждали 15 людей
Україна готова до продовження дискусії з Німеччиною щодо сайту "Миротворець", - посол

Новини партнерів

Loading...