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В Одесі під судом сталася масова бійка, 49 затриманих

23 листопада, 2018 - 19:55
Фото Нацполіції

В Одесі біля суду сталася бійка, у результаті якої співробітники поліції затримали 49 осіб.

Про це повідомили у прес-службі обласної поліції.

"Сьогодні в Приморському районному суді м. Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку", - сказано у повідомленні. 

У результаті 49 осіб були доставлені в Портофранківське відділення поліції для встановлення обставин події.

Анкетні дані затриманих вже встановлено: більшість з них - жителі інших областей України. Правоохоронці встановлюють мету, з якою чоловіки прибули до Одеси.

Джерело: День

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