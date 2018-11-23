В Одесі під судом сталася масова бійка, 49 затриманих

В Одесі біля суду сталася бійка, у результаті якої співробітники поліції затримали 49 осіб.

Про це повідомили у прес-службі обласної поліції.

"Сьогодні в Приморському районному суді м. Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку", - сказано у повідомленні.

У результаті 49 осіб були доставлені в Портофранківське відділення поліції для встановлення обставин події.

Анкетні дані затриманих вже встановлено: більшість з них - жителі інших областей України. Правоохоронці встановлюють мету, з якою чоловіки прибули до Одеси.