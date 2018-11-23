В Україні до кінця 2020 року електрокари не обкладатимуть ПДВ й акцизом, - Мінфін

В Україні до кінця 2022 року подовжено дію норми Податкового кодексу, яка дозволяє ввезення електромобілів без сплати ПДВ та акцизу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

"До кінця 2022 року буде продовжена норма, яка звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ та акцизу", — йдеться в повідомленні.

Загалом, за підрахунками Мінфіну, реалізація норм закону №9260 дозволить збільшити надходження до зведеного бюджету (в умовах 2019 року) на 6,3 млрд грн, зокрема, до державного бюджету — на 5,9 млрд грн.

Нагадаємо, Верховна Рада перед голосування за Державний бюджет України на 2019 рік ухвалила законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". За ухвалення законопроекту проголосували 236 народних депутатів.

Законопроект, зокрема, передбачає зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 1 липня 2019 року зі 150 до 100 євро. При цьому норма про «три посилки» скасована, оскільки поштові оператори виявилися не готовими до адміністрування такого обмеження.

Крім того, з 1 січня 2019 року збільшуються ставки екологічного податку: ставка податку за викиди двоокису вуглецю зросте з 0,41 грн/т до 10 грн/т з метою стимулювання підприємств до зменшення забруднення навколишнього середовища, а також наближення до ставок за викиди парникових газів у країнах ЄС.

Індексація ставок акцизного податку з тютюнових виробів на 9% передбачена з 1 липня 2019 року.

Документом збільшуються ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату на 2%: з 29%/14% до 31%/16% (залежно від глибини залягання) та залізної руди на 0,8% — з 8 до 8,8%. Ставка рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшується на 50%.