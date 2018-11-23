Вінниччина виходить у лідери валового виробництва кукурудзи на зерно

У Вінницькій області завершується збір зернових, в тому числі кукурудзи на зерно, яка в цього року дала гарний урожай і вивела регіон в лідери. Як зауважив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Микола Ткачук, урожайність качанистої досягла рекордних показників і становить у середньому 101 ц/га. При цьому загальноукраїнський показник врожайності кукурудзи на зерно сягає 75,4 ц/га.

«Аграрії Вінниччини вже зібрали понад 3,57 млн тонн кукурудзи на зерно. Обмолотили 352 тис га, що складає майже 93 % від загальної площі під качанистою. На сьогодні всі категорії господарств завершують збір зернових, заготовлено майже 5,8 млн тонн збіжжя, середня врожайність становить 70 ц/га», – уточнює Микола Ткачук.

Він додає, що окрім кукурудзи на завершальному етапі і збір цукрового буряка. Його вже викопали на 98 % площ, зібравши понад 3 млн тонн солодких коренів, урожайність яких становить 569 ц/га, а показник цукристості – 15,7. . У поточному виробничому сезоні працює 6 цукроварень, які прийняли на переробку більше 2 млн тонн цукрових буряків.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором