Внаслідок сутичок під парламентом Албанії постраждали 15 людей

В Албанії в ході протесту проти урядового рішення знести будинки для прокладання нової дороги відбулися сутички під парламентом. Постраждали 15 людей. Про це повідомляє AP.

"12 поліцейських отримали поранення, двоє з них у важкому стані. Також 3 протестуючих отримали легкі травми", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що поліція заарештувала 11 чоловік і прагне притягнути до відповідальності інших, особливо тих, хто скоїв насильство проти поліції і закликав інших протестувальників до насильницьких дій".

Прем'єр-міністр Еді Рама закликав учасників акції "отримати те, що дає закон, і піти з дороги".

Раніше в цьому місяці уряд оголосив про плани знести 317 будівель, щоб розширити дорогу навколо столиці Тирани. Чиновники заявили, що будуть купувати землю та будівлі у третини протестувальників, у яких є право власності, а іншим людям заплатять суму, що буде збігатися з орендною платою за три роки.