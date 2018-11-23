З 1 липня українці платитимуть податок за міжнародні посилки вартістю від 100 євро

23 листопада, 2018 - 12:16
Відповідно до ухваленого Верховною Радою законопроекту №9260 про зміни до Податкового кодексу, з 1 липня українці платитимуть податок за міжнародні пересилання вартістю від 100 євро. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Законопроект передбачає зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 1 липня 2019 року зі 150 до 100 євро", - йдеться у повідомленні.
При цьому норма про обмеження у три посилки на місяць скасована через неготовність поштових операторів до адміністрування цього обмеження.
До 1 липня оподатковуватимуть посилки від 150 євро.
Джерело: День