З 1 липня українці платитимуть податок за міжнародні посилки вартістю від 100 євро

Відповідно до ухваленого Верховною Радою законопроекту №9260 про зміни до Податкового кодексу, з 1 липня українці платитимуть податок за міжнародні пересилання вартістю від 100 євро. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Законопроект передбачає зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 1 липня 2019 року зі 150 до 100 євро", - йдеться у повідомленні.

При цьому норма про обмеження у три посилки на місяць скасована через неготовність поштових операторів до адміністрування цього обмеження.

До 1 липня оподатковуватимуть посилки від 150 євро.